Eskişehirli Yüzücüler, Türkiye Şampiyonası'nda Yarışacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, İstanbul'da düzenlenen 'Artistik Yüzme Baraj Yarışları'nda baraj derecelerini geçerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme branşında başarılı grafiğini sürdürüyor. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Yüzme Baraj Yarışları, İstanbul Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Yarışa Türkiye'denin dört bir yanından sporcular katılırken, heyecana ve mücadeleye sahneye olan baraj yarışlarında Eskişehirli sporcular başarı elde etti.

Artistik Yüzme Baraj Yarışları'nda Baraj 1'de Bora Saban, Mahmud Alp Çiçek, Ceren Baloğlu, Derin Şentürk ve Ada Yazıcı; Baraj 2'de ise İlke Gümüş, Doruk Şentürk, Elif Duru Aksoylu ve Ediz Yılmaz barajı aşarak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.

Yüzücüler, 6 Mayıs (yarın) ve 7 Mayıs günlerinde Ankara'da yapılacak 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda yarışacak.