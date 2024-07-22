Üye Girişi
Haberler

Eskişehirli Sporcular Gemlik Karate Turnuvasında 2. Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan 5.Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehir'den katılan sporcular toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan 5.Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehir'den katılan sporcular toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 ile 21 Temmuz tarihleri arasında yapılan 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na 16 ülkeden, 26 şehir, 122 kulüp ve 1650 sporcu katıldı. Turnuvada Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate branşı ferdi lisanslı sporcular 4 altın, 4 gümüş,1 bronz toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu. Mutluluklarını antrenörleriyle paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Gemlik Bursa Spor Turnuva Yerel Spor Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title