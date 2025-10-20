Eskişehirli Sporcular Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Gururlandırdı

Eskişehirli sporcular Murat Cırık ve Zeynep Yiğit, Bulgaristan'da düzenlenen 2025 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye gurur yaşattı.

Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen yarışmanın Engelliler kategorisinde ayakta yarışan Murat Cırık, üçüncü kez dünya şampiyonu olurken, 4 yıldır beraber çalıştığı öğrencisi Zeynep Yiğit'de Avrupa birinciliği ve dünya üçüncülüğü dereceleriyle dikkat çekti. Turnuvaya katılan Eskişehirli hoca ve öğrenci Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

"Yaz, kış fark etmeksizin çalışıyoruz"

Elde ettikleri başarılar hakkında konuşan Murat Cırık, "Bulgaristan'ın Albena kentinde Dünya Şampiyonası oldu. 2025 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası. Burada engelliler kategorisinde ayakta yarışanlarda Dünya Şampiyonu oldum. Bu benim üçüncü Dünya Şampiyonluğum. Daha önce de dört defa Avrupa Şampiyonu olmuştum. Öğrencim Avrupa Şampiyonu oldu, dünyada üçüncü oldu. Yani onun da başarıları tabii beni de gururlandırıyor. Öğrencim Zeynep Yiğit. Haftada üç gün bilek güreşi çalışması yapıyoruz; Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri. Salı ve Perşembe günleri ağırlık antrenmanlarımız var, Cumartesi günü de maç antrenmanımız var. Yani masada bir maç simülasyonu yapıyoruz. Böyle hazırlandık. Beslenmemize, diyetimize dikkat ettik ve çok şükür başarılarımızı kazandık" dedi.

"Avrupa ve dünyada ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

Öğrencisi ile olan süreci hakkında ise Cırık, "Yaklaşık dört yıldır Zeynep ile beraber çalışıyoruz. Ben de kendim yirmi yıldır bilek güreşiyle ilgileniyorum. Ondan önce de altı sene kadar tekerlekli sandalye basketboluyla ilgilenmiştim. Yirmi dört, yirmi beş senelik bilek güreşi tecrübem var. Aralıksız antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yaz döneminde de, kış döneminde de haftada üç gün çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonraki hedeflerim; gücüm yettiği ölçüde yeni sporcular yetiştirmek ve sporcu olarak da kariyerime devam etmek. Zeynep gibi diğer arkadaşlarımızın da milli sporcular olarak Avrupa ve dünyada ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Potansiyeli yüksek sporcularımız var. Genelde hep genç sporcularla çalışıyoruz; yani 12 ile 18-20 yaş arası. Hepsi düzgün çocuklar, başarılı olacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"2024'te milli takıma girmiştim. 2025'te de bunun devamını getirmek nasip oldu"

Genç yaşta aldığı madalyalardan bahseden Zeynep Yiğit, "2024'te milli takıma girmiştim. 2025'te de bunun devamını getirmek nasip oldu. Kayseri'de düzenlenen milli takım seçmelerinde toplam dört madalya aldım; iki altın, iki bronz olmak üzere. Bronz madalyalarım büyükler kategorisindeydi. Bunun sonucunda milli takıma alındım ve Romanya'nın Naboko şehrinde düzenlenen yarışmada sağ kolda Avrupa birincisi, sol kolda da Avrupa ikincisi oldum. Sonrasında Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sağ kolda üçüncü oldum. Bu seneki uluslararası derecelerim böyle" kelimelerini kullandı.

"Bir aile gibi olduğumuz için her zaman birbirimizi destekledik"

Gelecek hedeflerinin daha da arttığını anlatan Yiğit, "Murat Hoca ile yaklaşık üç senedir zaten beraber çalışıyoruz. Tüm milli takımlara da beraber gidiyoruz artık. En başında bu sporu sevdiren, bu sporda bana motivasyon veren ve benim için örnek olacak insanlardan bir tanesi Murat Hoca. Her yarışmada olsun, yarışma esnasında oluşan aksiliklerde, yarışma öncesi ya da sonrası psikolojimi düzeltmekte olsun Murat Hoca her zaman elimden tuttu ve antrenörlüğümü yaptı. Bu uluslararası yarışmalarda da beraber derece almak beni çok gururlandırıyor. Bayağı tempoluydu aslında, ikisini bir arada götürmek biraz zorlayıcıydı. Bu dönemde motivasyon açısından hem ailem ve çevrem hem de salon ortamımız, Murat Hoca'nın dışında buradaki salonda kurduğumuz arkadaş ortamı, bir aile gibi olduğumuz için her zaman birbirimizi destekledik ve o beni ayakta tuttu. Artık yaş grubum değiştiği için U18'den U23 kategorisine geçtim, bu yüzden daha çok çalışmam gerekiyor ve hedeflerim de daha da büyüyecek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR