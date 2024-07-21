Eskişehirli Sporcu Gemlik Karate Turnuvasında 1. oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na Eskişehir'den katılan 10 yaşındaki sporcu Yağmur Mahmutoğlu, kendi kategorisinde 1'inci oldu.

Bursa'da düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, 15 ülkeden bin 700 sporcunun katılımıyla sürüyor. 19 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan turnuva, Gemlik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Umman'dan çok sayıda teknik heyetin ve sporcunun katıldığı turnuvaya Eskişehir'den 10 yaşındaki Yağmur Mahmutoğlu da katılım sağladı. Sami Togay ve Yaşar Ordu'nun antrenörlüğünü yaptığı Mahmutoğlu, +40 kilogram kategorisinde yarışan 17 rakibinin arasında 1'inci oldu. Minik sporcunun başarısı hem ailesini hem de Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR