Üye Girişi
Haberler

Eskişehirli Sporcu Gemlik Karate Turnuvasında 1. oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na katılan 10 yaşındaki sporcu Yağmur Mahmutoğlu, kendi kategorisinde birinci oldu. Turnuvaya 15 ülkeden bin 700 sporcu katılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na Eskişehir'den katılan 10 yaşındaki sporcu Yağmur Mahmutoğlu, kendi kategorisinde 1'inci oldu.

Bursa'da düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, 15 ülkeden bin 700 sporcunun katılımıyla sürüyor. 19 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan turnuva, Gemlik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Pakistan, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Umman, Irak, Ürdün, Kazakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Kırgızistan, Özbekistan ve Umman'dan çok sayıda teknik heyetin ve sporcunun katıldığı turnuvaya Eskişehir'den 10 yaşındaki Yağmur Mahmutoğlu da katılım sağladı. Sami Togay ve Yaşar Ordu'nun antrenörlüğünü yaptığı Mahmutoğlu, +40 kilogram kategorisinde yarışan 17 rakibinin arasında 1'inci oldu. Minik sporcunun başarısı hem ailesini hem de Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Gemlik Bursa Turnuva Yerel Spor Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title