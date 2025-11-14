Eskişehirli şehit üsteğmen Emre Mercan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı akabinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailenin 4 çocuktan en küçüğü olan şehidin, geçen yıl evlendiği öğrenildi. Şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan'nın cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim katıldı. - ESKİŞEHİR