Eskişehirli Pideci Sıcak Yaz Günlerinde Zorlu Görevine Devam Ediyor

Eskişehirli Pideci Sıcak Yaz Günlerinde Zorlu Görevine Devam Ediyor
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Yıllardır pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yaz sıcaklarıyla birlikte 400 derecede yanan fırının başında çalışmanın zorluğuna dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla işinin daha da zorlaştığını belirten Çubuk, 10 saat boyunca fırın karşısında durabilmenin herkesin harcı olmadığını ifade etti.

Eskişehir'de pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yıllardır başında çalıştığı ve yaklaşık 400 derecede yanan taş fırının karşısında havaların sıcak olduğu günler zorluk çekiyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yurt genelinde hava sıcaklıkları artışa geçti. Zaman zaman 30 dereceyi geçen hava sıcaklığı şimdiden hissedilirken, uzun yıllardır pidecilik yapan Mustafa Çubuk, yaklaşık 400 derecede yanan taş fırının karşısında yaz kış demeden mesaisini sürdürüyor. Havaların sıcaklamasıyla işi daha da zorlaşan Çubuk, dükkanın kapısından ve camından içeriye giren hafif rüzgar esintileri ile serinlemeye çalışıyor.

"Normal bir vatandaş 10 dakika duramaz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan pideci Mustafa Çubuk, "Havalar tekrar sıcaklamaya başladı. Biz de burada 350-400 derece fırının karşısında çalışıyoruz. Oldukça sıcak. Yazın gelmesi, havaların ısınmasıyla işlerimiz zorlaşıyor ama biz alışkınız. Fırın başında her gün 10 saat çalışıyorum, normal bir vatandaş 10 dakika duramaz. Küçüklükten beri alışmış olduğumuz için 40 senedir fırının başındayız. Klimamız yok, camlarımız ve kapımız açık. Her babayiğidin harcı değil" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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