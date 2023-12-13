Eskişehirli Melih Er, Dünyaca Ünlü Bir Oyunun Otomobilini Kullanıyor

2005 yılında çıkan dünyaca ünlü bir yarış oyunun hikayesinin başrolünün kullandığı otomobilin bir benzerini kullanan Eskişehirli Melih Er, çevresinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Eskişehir'de yaşayan Melih Er 3 ay önce aldığı Alman markası otomobil insanların oldukça dikkatini çekiyor. Modifiyeli ve çift renge sahip olan aracın en büyük özelliği ise 2005 yılında çıkan ve dünya genelinde çokça kullanıcının oynadığı bir oyunun hikayesinin başrolünün kullandığı otomobile birebir benzemesi. Özellikle oyuna aşina olan vatandaşlar aracın yanında fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor. Aracının video ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Er, trafikte ve sanal ortamda binlerce olumlu tepki alıyor.

"Gözüme nasıl yakışırsa o şekilde olmasını planlıyoruz"

Aracı hakkında konuşan Melih Er, "Bunu bir kaç ay önce aldım ben. Daha öncesinde çok sevdiğim Rıdvan abi vardı. Yani başlangıçta o başlamış inşallah devamında biz getireceğiz arabanın tamamlanması için. Şu an proje halinde. Yani normal şartlarda oyunun en güçlü arabası olan bir araba bu şu anda. Ama hani Türkiye şartlarında bir yandan da ben konfor olsun diye tam aynısı olmasa da benzerini göz aşinalığı olacak şekilde gözüme nasıl yakışırsa o şekilde olmasını planlıyoruz. Aracın dış görünüşü, dodikler hani ön tampon şu anda benzemiyor da yaptırılacak şu anda o da proje aşamasında. Hani görüşmeler devam ediyor hepsiyle. Dodikler olsun, 6 santimlik spacerlar var, 19 inçlik jantlar var. Yani geri kalan renk olaraktan zaten gri mavi olaraktan aynısı şu anda" dedi.

"Arabanın önüne atlıyorlar, fotoğraf çekinmek istiyorlar"

İnsanların aracına verdiği tepki ve yorumların çokluğunda da bahseden araç sahibi Er şöyle devam etti:

"Çoğunlukla yolda giderken motorcular önüme atlıyor, insanlar önüme atlıyor, fotoğraf çekinmek için. Yani çoğu zaman böyle tepkiler alıyorum. Selektör yapıyorlar arkadan ya da yolda giderken yandan çekiyorlar, videolar instagramdan ulaştırıyorlar bana. Her yerden bir fotoğraf geliyor böyle araba dışarı çıktığı anda çok fazla tepkiyle karşılaşıyor. Genelde erkekler ama kadınlar da az değiller. Onlar da arabanın önüne atlıyorlar, fotoğraf çekinmek istiyorlar, binmek istiyorlar. Genelde bütçe soruyorlar. Şimdi normal şartlarda bu aracın fiyatı ne ise o bandın 2-2 buçuk kat üzerinde bir maliyete tekabül ediyor."

"Hastasıysanız satmazsınız"

Aracına gelen tekliflerden de bahseden ancak aracını satmayı düşünmediğini belirtirken Melih Er, "3-5 tane teklif geldi. Hani öyle yani satılmayacağını bilirler bu aracın zaten. Hastasıysanız satmazsınız zaten veya çok zor durumda değilseniz bıkmamışsanız satmazsınız. Ben de satmayı düşünmüyorum şu anda. Türkiye şartlarına çekememezlik çok olduğu için yazan kötü yorumlar da var. Kendi sosyal medyamda bir şey paylaşmıyorum. Hani sadece aracın sosyal medyasına bir şeyler paylaşıyorum. Kendi sosyal medyamı koymadım bir yere daha. 200-300 bin civarında izleniyor. Şu anda proje aşamasında. Aynısı olmasa da oyundakinin konfor açısından diyeyim daha doğrusu çoğu kısmını halledeceğiz. Yani gözüme nasıl güzel geliyorsa öyle yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR