Eskişehirli Kuaförler Uzay Konseptli Gösteriyle Büyük Beğeni Topladı

Uzaya çıkan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan ilham alan Eskişehirli kuaförler, Bursa'da düzenlenen fuarda uzay konseptinde hazırladıkları gösteriyle büyük beğeni topladı.

Eskişehir Kuaförler Odasına bağlı kadın ve erkek kuaförleri, geçtiğimiz hafta Bursa'da düzenlenen kozmetik ve güzellik fuarına katıldı. Katılımcılara görsel şölen sunan Eskişehirli kuaförler, uzaya çıkan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'dan aldıkları ilhamla uzay konseptli şov hazırladı. Modellerin giyimleri ve saç tasarımları ile uzay çağrışımında bulunan Eskişehir ekibi, büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR