Eskişehirli Kuaför Enes Turşan, Uluslararası Yarışmada 4. Oldu

Eskişehir'de kuaförlük yapan Enes Turşan, Dünya Artistik Kuaförler Konfederasyonu'nun düzenlediği uluslararası yarışmada 4'üncü olmaya hak kazandı. Turşan, Antalya'da gerçekleştirilen saç kesimi yarışmasında 30 yarışmacıyla rekabet etti ve başarılı bir performans sergileyerek 4. sırayı elde etti.

Eskişehir'de kuaförlük yapan Enes Turşan, Dünya Artistik Kuaförler Konfederasyonu'nun düzenlediği uluslararası yarışmada 4'üncü olmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Artistik Kuaförler Konfederasyonu tarafından Antalya'da bir saç festivali düzenlendi. Eskişehir'den festivale katılan Enes Turşan, gerçekleştirilen saç kesimi yarışmasında yaklaşık 30 yarışmacıyla rekabet etti. Her yıl düzenlenen uluslararası organizasyonda rakiplerini geride bırakmayı başaran Turşan, yarışmada 4'üncü olarak Eskişehir'e döndü. - ESKİŞEHİR