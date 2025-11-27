Haberler

Eskişehirli Kadın Örgü Bebeklerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

58 yaşındaki Nazmiye Köymen, Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yaklaşık 5 yıldır örgü bebekler üreterek hem hayal gücünü kullanıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Yabancı turistlerle iletişim kurarak satışlarını artırıyor.

Eskişehir'de yaklaşık 5 yıldır örgü bebek yapan 58 yaşındaki kadın, Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde satış yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

5 yıldır örgü bebek yapan 58 yaşındaki Nazmiye Köymen, hem kendi hayal gücünü kullanarak hem de internetten ilham alarak ilginç bebekler örüyor. Birbirinden farklı örgü bebekler, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde satışa sunuluyor. El emeği göz nuru ürünleri ile kendisine yeni bir gelir kapısı aralayan Köymen, aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Köymen, tezgahına gelen yabancı turistlerle çeviri uygulaması kullanarak iletişim kuruyor.

"Bazı modellere internetten bakıp ilham alıyorum"

Çalışmalarını anlatan Nazmiye Köymen, "İnternetten faydalanıyorum. Bazı modellere bakıp ilham alıyorum, onları örüyorum. Kimi zaman örerken aklıma yeni bir şey geliyor, onu yapmaya başlıyorum. Mesela kuzuları, 'Acaba böyle bir şey yapsam nasıl olur?' diye düşünerek ürettim, kendim yaptım. Özellikle yazın yabancı turistler geldiklerinde, bu tür ürünlere çok ilgi gösteriyorlar. Yabancılarla telefondaki çeviri uygulamalarıyla anlaşıyorum. Değişik modeller dikkat çekiyor, aileler çocuklarına alıyorlar. Gençler ise daha çok anahtarlıklarımı seviyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
