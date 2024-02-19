Eskişehirli Hayırseverlerden Toplu Sünnet Şöleni

Eskişehirli hayırseverler tarafından kimsesiz ve depremzede 30 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edilirken nostaljik araçlarla gerçekleştirilen konvoy, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

Hayırsever vatandaşlar bu defa depremzede, engelli, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yetim ve öksüz çocukları mutlu etmek için bir araya geldi. Sponsorların ve esnafın maddi desteğiyle 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Özel etkinliklerin düzenlendiği organizasyonda sünnet eğlencesi için salona geçmeden önce çocuklara nostaljik araçlarla oluşturulan özel konvoyla tur yaptırıldı. Kent merkezinde oluşan renkli görüntüler görenleri gülümsetti. Çocukların yüzündeki mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden hayırseverler, ilerleyen dönemlerde benzer organizasyonlar gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

"Tüm gizli kahramanlara sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz"

Radyocu Ali Akpınar, "Öksüz, yetim ve deprem bölgesinden gelen çocuklarımızın sünnet merasimini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda özellikle bizleri yalnız bırakmayan tüm gizli kahramanlara, sponsorlarımıza sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. 30 çocuğumuz için Eskişehir'de el ele olarak bu güzel organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Elbette basın mensubu arkadaşlarımıza ve bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan, yüreği, gönlü güzel tüm dostlara da bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. 30 aracımız, 30 çocuğumuz var. Aileleriyle beraber küçük bir şehir turu yapacağız. Şehir turundan sonra da direkt salona geçerek organizasyonu taçlandırmış olacağız inşallah" dedi.

"Yazın bir daha yapmayı düşünüyoruz"

Hayırsever Semanur Dilek, "Bu etkinliğimiz aramızda bulunan engelli çocuklarımız, ihtiyaç sahibi, ailelerimiz, kimsesiz, annesiz ve öksüz, çocuklarımız için toplu sünnet şöleni. Sayımız 30 çocuğa kadar çıktı. Gördüğünüz gibi vosvoscu arkadaşlarımız var. Sponsorlarımızla, esnaf arkadaşlarımızla, gönlü güzel insanlarla beraber ve eşimizle, dostumuzla toplayarak bu etkinliği düzenledik. Gerçekten çok mutlular. Çocuklarımız, ailelerimiz hepsi şu an çok mutlular. İnşallah devam edeceğiz. Çünkü böyle yetişemediğim çocuklar var. Onlar için de yazın bir daha yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR