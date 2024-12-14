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Eskişehirli Hayırsever, Evinin Bağışladı

Eskişehirli Hayırsever, Evinin Bağışladı
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Eskişehir'de yaşayan bir hayırsever, okul yapımı için evini Eskişehir Valiliği'ne bağışladı. Evin satılması ve elde edilen gelirle okul inşa edilmesi planlanıyor.

Eskişehir'de yaşayan bir hayırsever, okul yapımında kullanılması için evini, Eskişehir Valiliği'ne bağışladı.

Eskişehir yaşayan bir hayırsever, Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan evini okul yapımında kullanılması için Eskişehir Valiliği'ne bağışladı. Evinin satılmasını ve elde edilen maddi tutarın okul yapımında kullanılmasını talep eden hayırsever, Eskişehir Valiliği'ne giderek dilekçe verdi.

Bağışlanan evin, 26 Aralık günü 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak açık arttırma ile satılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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