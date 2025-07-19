Eskişehirli Hamal Ali Ilgın, İşten Sonra Dans Ederek Neşe Saçıyor

Eskişehir'de pazarda hamallık yapan Ali Ilgın, işten çıktıktan sonra takım elbise giyip teybi ile birlikte müzik eşliğinde sokak sokak dolaşarak dans ediyor.

Şehrin renkli kişiliklerinden birisi olan Ali Ilgın, işten geriye kalan vakitlerinde elinden hiç ayırmadığı teybi kent meydanında geziyor. Hem çevredeki vatandaşlar ile hem de kendi başına dans ederek ilginç görüntüler ortaya çıkartan Ilgın, Tarihi Odunpazarı Evleri gibi şehrin önemli noktalarında turistlerin de eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Özellikle çifte telli müzikleri çok seven Ilgın, kendine has dans hareketleri ile görenleri güldürüyor.

İş çıkışlarında çifte telli açarak geziyor

Günlük rutini ve müzik açıp sokak sokak gezmesi hakkında konuşan Ali Ilgın, "Pazarlarda hamal olarak çalışıyorum. Müzik çalınca insanlar mecbur oynuyorlar. Adalar taraflarına gidiyorum. Bu teyp bataryalı, doldurunca bitmiyor. Bu şekilde idare ediyorum işte. Bu aleti işten çıktıktan sonra Odunpazarı'na doğru gelirken hamal arabasının içine koyuyorum, çifte telli açarak geliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR