Eskişehirli Gönüllüler Ankara Model Show 2025'te 14 Ödül Kazandı

Eskişehirli Gönüllüler Ankara Model Show 2025'te 14 Ödül Kazandı
Güncelleme:
Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara Model Show 2025'te toplam 14 ödül kazanarak bu başarıyı Eskişehir'e getirdi. Dernek, 'Bir Hobiye Ne Dersin?' projesiyle yüzlerce çocuğun modelcilik ile tanıştığını duyurdu.

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara Model Show 2025'te toplam 14 ödül kazanarak ödülleri Eskişehir'e getirdi.

Eskişehirli gönüllüler, modelcilik yarışmasında toplam 14 ödül kazandı. Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılından günümüze kadar uyguladıkları "Bir Hobiye Ne Dersin?" Projesi kapsamında yüzlerce çocuğun modelcilik hobisi ile tanışmasını sağladığı belirtildi. Yönetim, Şubat ayı içerisinde 8. sergilerini açacaklarını ve model severlere küçük ölçeklerde büyük dünyalar yaşatmaya devam edeceklerini de sözlerine eklerken, dernek üyelerinden Ali Oktay Eser, Alper Ünlüer, Semih Çeviren ile Onur Başaran'a başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
