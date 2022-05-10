Eskişehirli Gençler Antalya'da Yörük Festivaline Katıldı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'ne katıldı. 3 gün süren festivalde yöresel oyunlar, gösteriler, yarışlar, konserler başta olmak üzere çok sayıda etkinliği takip eden gençler, kamp alanına kurdukları çadırlarda kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle gerçekleştirildi. Antalya Aksu'da düzenlenen ve Zara, Musa Eroğlu, Kubat gibi sevilen sanatçıların da konser verdiği festivalde, gençler için oluşturulan gençlik kampına, Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler de katıldı.

ESKİŞEHİR'İ TEMSİL ETTİLER

Eskişehir Büyükşehir Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllülerinden oluşan 24 kişilik heyet 3 gün boyunca Antalya'daki festivalin heyecanına ortak oldu. Heyet, ilk gün Antalya merkezde yapılan Uluslararası Yörük Türkmen Festivali açılış yürüyüşüne katılarak Eskişehir'i temsil etti.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Eskişehir'den gelen gençlerle bir araya gelerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. 3 gün süren festivalde yöresel oyunlar, gösteriler, yarışlar, konserler başta olmak üzere çok sayıda etkinliği takip eden gençler kamp alanına kurdukları çadırlarda kaldı.

"ÇOK VERİMLİ 3 GÜN GEÇİRDİK"

Festivalin kendileri için çok eğlenceli ve kültürel anlamda da çok değerli bir etkinlik olduğunu belirten gençler, "Festivale katılmamızı sağlayan hocamız, Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. Biz de festivalde gençler olarak Eskişehir'i temsil ettik. Antalya'da çok güzel çok verimli 3 gün geçirdik. Çok teşekkür ederiz" dedi.