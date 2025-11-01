Eskişehirli Engelli Sporcu Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Eskişehirli sporcu İsmail Hakan Önder, kendisiyle aynı engele sahip olan dünya şampiyonu örnek alarak, hedeflerinin arasına dünya şampiyonluğunu koydu.

Yüzde 96 bedensel engeli olmasına rağmen İsmail Hakan Önder denediği onca spordan sonra şimdi de bilek güreşine yöneldi. Kendisiyle aynı engeli olan dünya şampiyonu hocasını örnek alarak ilerlediğini anlatan Önder, kendisinin de dünya şampiyonluğunu hedeflediğini belirtti. Öte yandan ise kendisi gibi bireylere yol göstermeyi istediğini aktaran Önder, bu spor sayesinde psikolojik, fiziksel ve sosyal konularda kendisine katkı sağladığını söyledi.

"Sporlar arasında en uzun süre yaptığım branş bilek güreşi oldu"

Daha öncedende farklı sporlar denediğini aktaran İsmail Hakan Önder, "Ben doğuştan, yüzde 96 oranında bedensel engelliyim. Daha önce bocce, dart, masa tenisi, badminton, voleybol, basketbol ve en son olarak bilek güreşi branşlarında spor yaptım. Bu sporlar arasında en uzun süre yaptığım branş bilek güreşi oldu. Diğer branşlarda ise bazı nedenlerle devam edemedim. Örneğin, basketbol oynarken kulübümüz maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandı ve bu yüzden sporu bırakmak zorunda kaldım. Diğer branşlarda da hocalarımızın tayinlerinin çıkması ya da uygun çalışma alanlarının bulunamaması nedeniyle sporlarımız sonlandı. Kısacası, geçmişte bazı zorluklar yaşadım. Şu anda bilek güreşiyle ilgileniyorum ve bu sporda gerçekten mutluyum. Spor, ruhuma bir sakinlik veriyor diyebilirim" dedi.

"Benim gibi olan bireylere öncülük ederek onlara yol göstermek istiyorum"

Konuşmasına amaçlarından ve hayallerinden bahsederek devam eden Önder şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca spor sayesinde sosyal çevrem de ister istemez genişledi. Beni dışarıda görenler, salonumuza gelenler ya da röportajlar aracılığıyla tanıyanlar sayesinde çevrem büyüyor. Takdir görmek, insanların sizi fark etmesi, insana ayrı bir mutluluk veriyor. Hedefim öncelikle milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Bu başarıyı sürekli kılmak ve benim gibi olan bireylere öncülük ederek onlara yol göstermek istiyorum. Murat hocamla yaklaşık dört yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisi benim için sadece bir antrenör değil, aynı zamanda bir ağabey gibi. Zor zamanlarımda hep yanımda oldu. Bir sıkıntım olduğunda çözüm bulmam için yardımcı oldu. Antrenmanlarda yapamadığım bir hareketi nasıl yapmam gerektiğini sabırla öğretti. Sosyal hayatımda da sıkıntılar yaşadığımda, Murat ağabey benim geçtiğim yollardan geçtiği için bana rehberlik etti. Onun sayesinde hem sporda hem hayatta daha güçlü oldum diyebilirim"

"Ben Hakan'ı, Hakan da beni çok iyi anlıyor"

Öğrencisi ile olan süreçten bahseden antrenör Murat Cırık, "Hakan, benimle aynı engel durumuna sahip bir sporcumuz. Kulübümüzde dört engelli sporcumuz var ve Hakan da onlardan biri. Ben de aynı şekilde engelliyim. Hakan ve ben serebral palsi hastasıyız; sadece derecelerimiz farklı. Hayata katılma noktasında ben Hakan'ı, Hakan da beni çok iyi anlıyor. Spor konusunda elimden geldiğince çocuklara destek olmaya çalışıyorum. Engelli sporcuların diğer sporcularla aynı şekilde çalışması elbette zor oluyor. Bu nedenle bilek güreşinde farklı açılar kullanarak antrenman yapıyoruz. Engelliler için özel olarak üretilmiş, biraz daha kısa bir bilek güreşi masamız var. Türkiye Şampiyonalarında da zaten bu kısa masa kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"Hakan ve ben bu konuda örnek sporcularız"

Son olarak engelli sporculara tavsiyelerde bulunan Cırık, "Hakan çok hırslı, azimli ve zeki bir sporcumuz. İleride çok başarılı olacağına inanıyorum. Özel bireylerin spor yapmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bir uzvunu kullanamayan bireyler, hayatta bazı kısıtlamalar yaşayabiliyor. Bu durum ister işitme, ister görme, ister bedensel engel olsun, fark etmez. Diğer uzuvlarımızı kullanarak hayata tutunmak, kendimizi ifade etmek ve toplumda yer almak çok önemli. Hakan ve ben bu konuda örnek sporcularız diyebilirim. Diğer özel bireylerin de spor yapmasını istiyorum. Çünkü spor hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok faydalıdır. Antrenmanlarımızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün antrenman salonunda yapıyoruz. Bize verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hasan Kalın'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR