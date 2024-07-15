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Eskişehirli Eda Nur Tulum İzmir'de Türkiye Şampiyonu

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Eskişehirli genç atlet Eda Nur Tulum, İzmir'de düzenlenen U-20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 400 metre Gençler kategorisinde birinci oldu.

Eskişehirli Eda Nur Tulum İzmir'de katıldığı müsabakada 400 metre Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Eskişehirli genç atlet Eda Nur Tulum İzmir'de 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılan U-20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Burada rakipleriyle adeta dişe diş mücadele veren Tulum, 400 metre Gençlerde Türkiye Şampiyonu oldu. Eskişehirli genç sporcu mutluluğunu antrenörü ve yakınlarıyla paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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