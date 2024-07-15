Eskişehirli Eda Nur Tulum İzmir'de Türkiye Şampiyonu

Eskişehirli Eda Nur Tulum İzmir'de katıldığı müsabakada 400 metre Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Eskişehirli genç atlet Eda Nur Tulum İzmir'de 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılan U-20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Burada rakipleriyle adeta dişe diş mücadele veren Tulum, 400 metre Gençlerde Türkiye Şampiyonu oldu. Eskişehirli genç sporcu mutluluğunu antrenörü ve yakınlarıyla paylaştı. - ESKİŞEHİR