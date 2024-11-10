Eskişehirli Dalgıçlar, Atatürk'ü Su Altında Andı

Eskişehir'den Mısır'a ve İzmir'e giden dalgıçlar, saat 09.05'te su altında ve üstünde açtıkları Türk bayrağı ile Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında andılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Eskişehirli dalgıçlar tarafından anıldı. Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentine ve İzmir'in Seferihisar ilçesine giden iki ayrı dalgıç grubu anlamlı bir etkinlik yaptı. Onlarca dalgıcın 40 metreye kadar dalış gerçekleştirdikleri etkinlikte, su altında ve üzerinde Türk bayrağı açıldı. Kayıt altına alınan o anlar görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR