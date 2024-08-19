Eskişehirli Çiftçiler Girdi Maliyetlerine Dikkat Çekiyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehirli çiftçiler, artan girdi maliyetlerine dikkati çekmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'ndeki boş buğday tarlasına "Üretemiyoruz" yazdı.

Son yıllarda artan girdi maliyetleri çiftçinin üretim gücünü düşürmeye devam ediyor. Eskişehir'de de artan girdi maliyetleri ve buna ilişkin üretim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek isteyen Eskişehir Genç Rençberler oluşumu, Kalkanlı Mahallesi'nde bulunan boş buğday tarlasına "Üretemiyoruz" yazdı.

"Bıçak kemiğe dayandı"

"Maliyetler nedeniyle üretemediklerini söyleyen Cihangir Eryılmaz, "Eskişehir Seyitgazi ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Şeker pancarı, mısır, ayçiçeği üretmekteyim. Maliyetlerin aşırı artmasından dolayı üretemiyoruz artık. Bıçak kemiğe dayandı" dedi.

"Eskişehirli çiftçiler olarak bu saatten sonra üretemiyoruz"

Üretim maliyetlerinden yakınan Birol Özsak, "Eskişehir Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallelisi'nde üretim yapmaktayız. Hububat, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı üretmekteyiz. Üretim maliyetlerimiz 2023 yılındaki satış fiyatları ile orantılı olup 2024 yılındaki satış fiyatlarımızın düşük olmasından dolayı 2025 yılı için üretim yapmakta zorlanıyoruz. Eskişehirli çiftçiler olarak bu saatten sonra üretemiyoruz" diye konuştu.

"Çiftçilik bitiyor, çiftçilik bitiriliyor"

"Çiftçilik bitiyor, çiftçilik bitiriliyor" diyen Burak Kuşan ise, "Eskişehir Alpu ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Şeker pancarı, arpa, buğday, mısır ekimi gerçekleştirmekteyim. 2023 yılında sattığımız ürün fiyatını 2024 yılında şu anda artan girdi maliyetlerine rağmen aynı fiyatta ve daha da düşüğüne satmaktayız. Çiftçilik bitiyor, çiftçilik bitiriliyor. Üretemiyoruz" şeklinde konuştu.