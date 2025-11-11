Haberler

Eskişehirli Çiftçi Yeni Yönetmeliğe Uygun Traktör Kullandı

Eskişehirli Çiftçi Yeni Yönetmeliğe Uygun Traktör Kullandı
Güncelleme:
67 yaşındaki çiftçi Mehmet Son, yeni karayolu trafik yönetmeliğine uygun şekilde kask, koruyucu gözlük ve eldiven takarak tarlasını sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallara uymayı önemseyen Son, güvenlik önlemlerinin tarımda hayati olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki çiftçi yeni yönetmeliğe uygun şekilde kask, koruyucu gözlük ve eldiveni takıp, traktörü ile tarlasını sürdü. Çiftçi Mehmet Son, "Bütün bu işleri kafamızda kask varken yapacağız. Herhangi bir zarara karşı kask bizi koruyacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliğe göre T3 kategorisindeki traktörlerde koruyucu başlık, koruyucu gözlük ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanları kullanmayanlara 993 TL cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Tepebaşı ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bulanan tarım arazisini traktörü ile işleyen 67 yaşındaki Mehmet Son, yeni yönetmeliğe uymaya başladı. Kaskını, koruyucu gözlüğünü ve eldivenini takan Son, tarlasını yeni yönetmeliğe uygun şekilde işledi.

"İşleri kafamızda kask varken yapacağız"

Konuyla alakalı konuşan 67 yaşındaki Mehmet Son, "Bu işi bizlerden başka yapacak adam yok, genç nesiller usandı. İşte burası bahçe, tarlayı sürdük. Traktör hazır, kaskımızı taktık, gözlüğümüzü geçirdik, eldivenler elimizde. Önce iş güvenliğini sağladık. Bundan sonra hep böyle kullanmak lazım. En ufak hasarda garantisi var. Kaskla kafayı koruyorsun. Sonuçta traktörün arkasında çapa var, kafana taş gelebilir. Gözlükle, gözlere duman ve sis gelmesini engelleyip daha rahat oluyorsun. Ben şimdi buraya ıspanak, maydanoz, tere ve roka ekeceğim. Nasip olursa bahara doğru marul dikeceğiz. İşte bu şekilde fasulye ve biber derken yavaş yavaş hepsinden ekeceğiz. Bütün bu işleri kafamızda kask varken yapacağız. Herhangi bir zarara karşı kask bizi koruyacak" dedi.

"İnsan sağlığı her şeyden önemli"

Tedbirlerin önemli olduğuna değinen Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Tabii ki insan sağlığı her şeyden önemli. Bu zamana kadar yaşanan kazalar sebebiyle alınmış bir tedbir. Belki ilk etapta üreticilerimize biraz zor gelebilir, ama olması gereken şey. Açık havada olduğumuz için bir sinek dahi gelse göze kaçabilir, o anda bir kazaya sebebiyet verebilir. Ondan dolayı alınması gereken güzel bir tedbir. İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu bu anlamlı hizmete biz üreticilerin de uyması gerekiyor" ifadesine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
