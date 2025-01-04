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Eskişehirli Ayakkabı Boyacısının İletişim Stratejisi

Eskişehirli Ayakkabı Boyacısının İletişim Stratejisi
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Eskişehir'de 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Birol Kuyucan, boya sandığının üzerine yazdığı telefon numarası sayesinde müşterileriyle kolayca iletişim kuruyor. Kış aylarında artan talebi karşılamak için randevu sistemi de uygulayan Kuyucan, hem işini kolaylaştırıyor hem de müşterilerinden olumlu geri dönüşler alıyor.

Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Birol Kuyucan, boya sandığının üzerine yazdığı telefon numarası sayesinde hem müşterileriyle daha rahat iletişim kuruyor hem de randevu sistemiyle çalışıyor.

Sıcaksular Mevkii'nde esnaflık yapan Birol Kuyucan, yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Müşterileriyle daha iyi iletişim içerisinde olabilmek için boya sandığının üzerine adını ve telefon numarasını yazan Kuyucan, kış aylarının gelmesiyle birlikte yoğunlaşan talebi karşılamaya gayret ediyor. Zaman zaman randevu ile de çalışan esnafın ilginç uygulaması hem kendi işini kolaylaştırıyor hem de müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyor.

"Sandığın başında değilsem ya da müşteriler beni bulamazlarsa arayıp soruyorlar"

Ayakkabı boyacısı Birol Kuyucan, "Havaların soğumasıyla ister istemez bakıma talep arttı. Her türlü ayakkabının bakım işini yapıyoruz. Vatandaşların ayakkabılarını temiz ve sağlıklı bir şekilde giyebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Ayakkabı sandığımın üzerine adımı ve telefon numaramı yazdım. Sandığın başında değilsem ya da müşteriler beni bulamazlarsa, 'Birol burada mısın?' diye arayıp soruyorlar. ya da evden gelirken, 'İşte misin, ona göre geliyorum' diyorlar. Bazen randevu alma durumları oluyor. Fiyat soruyorlar, topluca ayakkabı getiriyorlar, ürünleri bırakıp 3-5 gün sonra alabiliyorlar. Böyle olması bize de bir rahatlık sağlıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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