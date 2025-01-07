Eskişehirli Arıcı Uluslararası Kongrede Birinci Oldu

"8'inci Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi" kapsamında düzenlenen bal yarışmasında "Çam Balı ve Salgı Balları" kategorisinde Eskişehir'e birincilik kazandıran Hakkı İşçi, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ü ziyaret etti.

Alpu İlçesi Ağaçhisar Mahallesi'nde arıcılık faaliyetleriyle uğraşan Hakkı İşçi, yarışma kapsamında Çam Balı ve Salgı Balları kategorisinde birincilik kazandı. İşçi, yarışma sonrası ödülüyle birlikte Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ü ziyaret etti. İl Müdürü Gümüş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "Yurt içi ve yurt dışından gelen ürünler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarı'nda kapsamlı analizlere tabi tutulduktan sonra 1793 miligram prolin değerine sahip balıyla arıcımız, jüri tarafından en yüksek puanı aldı. Bugünlere gelmesine on yıl önce kurumumuzdan almış olduğu arı yetiştiriciliği eğitiminin vesile olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bakanlığımız uhdesinde bulunan tüm hibe ve desteklemelerden üreticimizin yararlanması için elimizden geleni yapacağız. Zaten üreticimiz, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürüyle görüşerek ileride yapılabilecek ortak projeler, alınabilecek hibe ve destekler hakkında bilgi aldı. Bakanlığımızın yeni destekleme modelindeki kriterleri yerine getiren arılı kovan destekleri yüzde 212 oranında arttırıldı. Bunlar arıcılığın gelişmesi için önemli gelişmeler. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve bütçesi 250 bin Avro olan En iyi Bal için Hijyen, Paketleme ve Üretim Standartlarının AB düzeyine Getirilmesi (BestHoney) projesinin yakında açılışını yapacağız. Bu projede de Hakkı beyle çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arıcılık faaliyetlerini Alpu İlçesi Ağaçhisar Mahallesi'nde 50 kovanda gerçekleştiren Hakkı İşçi, ürettiği baldan ve arıcılık faaliyetlerinden bahsederek, "Arılarımı bölgedeki endemik bitkilerin yoğun olduğu ormanlara taşıyarak bal kalitesini arttırıyorum. Zorlu doğa şartlarına rağmen üretime devam ediyorum. Hobi olarak başladığım arıcılıkta uluslararası arenada ve Türkiye'de zirveye ulaşmak tarif edilemez bir duygu. Yarışmaya 14 ülke katıldı ve farklı kategorilerde yarıştık. Eskişehir'in balıyla hem bölgeyi hem de şehrimi tanıttığım için gururluyum. Şimdi hedefim, bu işi büyüterek daha fazla kaliteli bal üretimi yaparak daha fazla insanların sağlığına katkı sağlamak" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR