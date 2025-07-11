Eskişehirli Aktarlardan Eczanelere Tepki

Eskişehirli Aktarlardan Eczanelere Tepki
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Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan esnaf, eczanelerde bitkisel ürünlerin satılma ihtimalinin işlerine olumsuz yansıyacağını belirterek, bu durumun satışlarını etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan esnaf, eczanelerde bitkisel ürünlerin satılma ihtimalini değerlendirip, bunun işlerine doğrudan olumsuz yönde yansıyacağını söyledi.

Son zamanlarda aktarlarda satılan bitkisel ürünlerin, eczanelerde de satılmasıyla alakalı ihtimal, bahse konu ürünlerin satışını yapan esnafları rahatsız etti. Herkesin kendi uzmanlık alanında satış yapması gerektiğini savunan Eskişehirli aktar esnafı, bu durumun satışlarını doğrudan olumsuz yönde etkileyeceği konusunda görüş bildirdi.

Konuyla alakalı konuşan ve uzun yıllardır aktar olan. Koray Özkılıç, "Herkes bildiği işi yapmalı. Ben eczanenin ilaçlarını bilemem. Onlarda bizim sattığımız otları bilemezler. Eğer çekirdekten yetişmiş olsalar, hakim olsalar bir sorun yok, satsınlar. Çok ayrı iki dal olarak görülüyor hatta karşılaştırılıyor. Bana göre yanlış çünkü amaç sağlıklı bir toplumun olması, halk sağlığının normale çevrilmesi. Hepimizin amacı aynı fakat karşılaştırılmamız bana göre yanlış. Ben şimdi aktarcı olarak eczacıya karşı değilim, aslına bakarsan aktarcı olarak eczacılara karşı olmamız lazım eczacının sattığı kimyasal ama bizdeki bitkisel" diye konuştu.

Bir başka aktar esnafı Ömer Faruk Tezcan ise, "Eczanelerde aynı ilaçlar aynı fiyatlar satılıyor. Fakat aktarlarda fiyatlar satılan bitkiseller değişkenlik gösterebiliyor. Daha fazla çeşit, daha farklı ürünler bulunabiliyor." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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