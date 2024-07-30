Eskişehirli 14 yaşındaki Miraç Yusuf Öztaşyonar, Ağrı'da ezan okuma yarışmasında birinci oldu

Eskişehir'den Ağrı'ya giderek burada düzenlenen 2 ezan okuma yarışmasında da birinci olan 14 yaşındaki Miraç Yusuf Öztaşyonar, "İleride imam olmak istiyorum, camide namaz kıldırmak ve yardım gibi işler yapmak istiyorum. Camiyi çok severim, Allah'ın evidir, Kur'an-ı Kerim'i de çok severim, en değerli kitabımızdır" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Öztaşyonar, toplam 26 öğrencinin katıldığı 2 yarışmada da 1'inci olarak 2 plaket ve 2 başarı belgesi ile geri döndü. Yarışmadan aldığı neticeden dolayı oldukça mutlu olan Yusuf Öztaşyonar, ileride ise imam olmak istiyor. Cami'de zaman geçirmeyi ve namaz kıldırmayı çok sevdiğini belirten Öztaşyonar, hedefi doğrultusunda ilerlemek için çaba sarf ediyor.

"Ezan okuma yarışmalarında 1'incilik gösterdim"

Miraç Yusuf Öztaşyonar, "Ezan okuma yarışmalarında 1'incilik gösterdim. Ağrı'da Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde birinci oldum. Yarışmalar, Ağrı genelinde yapıldı, ikisinde de birinci oldum. Toplam 2 plaket ve 2 başarı belgesi aldım. Ağrı'ya ezan yarışmalarına katılmak amacıyla gittim. Yarışmalarda ezanı okuduk, sonra derecelendirildik ve birinci ben oldum. Her okuldan toplam 26 öğrenci katıldı. Benimle Eskişehir'den giden yoktu. Ben Eskişehir'i temsil ettim. İleride imam olmak istiyorum. Camide namaz kıldırmak ve yardım gibi işler yapmak istiyorum. Camiyi çok severim, Allah'ın evidir. Kur'an-ı Kerim'i de çok severim, en değerli kitabımızdır. Yaşıtlarımın yaz Kur'an kurslarına gitmesini tavsiye ederim. Orada Kur'an-ı Kerime geçsinler, bizler gibi hafız olsunlar. Kur'an'ı hatim etsinler. Ortam çok güzel, hocalarımız Kur'an okutuyor, Elif Ba'yı bitirenleri Kur'an'a geçiriyor. Kur'an'dan sonra 5 defa daha hatim ettiriyor, sonra hafızlığa giriyor. Bundan sonraki yarışmalara hız kesmeden devam edeceğim" dedi. - ESKİŞEHİR