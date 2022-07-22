Eskişehir yerel: Nesli tükenme tehlikesindeki porsuk Adıyaman'da görüldü

Adıyaman'da, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bir vatandaş, önünde aniden koşan bir canlı gördü. Bir süre önünde koşan hayvanı takip eden vatandaş, hayvanın otogar bahçe duvarı arasına girmesiyle hayvanın porsuk olduğunu anladı. Porsuğu cep telefonuyla bir süre görüntüleyen vatandaş, daha sonra bulunduğu yerden uzaklaştı.

Vatandaşın gördüğü ve kayda aldığı porsuğun Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, koruma altında olan porsuk olduğu anlaşıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel