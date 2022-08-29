Eskişehir yerel: Melek Mosso 2 Eylül'de Eskişehirlilerle Buluşacak

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği konserde sanatçı Melek Mosso’yu ağırlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenleyeceği konserde sanatçı Melek Mosso'yu ağırlayacak.

EBB, kentin kurtuluş günü olan 2 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikler ile kurtuluş coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, sevilen sanatçı Melek Mosso Eskişehirliler ile buluşacak. 2 Eylül günü saat 21.00'de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda ücretsiz düzenlenecek konserde Melek Mosso şarkılarını Eskişehirliler ile birlikte kurtuluşun 100'üncü yılı için söyleyecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 2 Eylül saat 19.00 itibariyle Ulus Meydanı ve Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan ring seferleri düzenleneceğini bildirdi. Araçlar konser bitiminde Ulusal Egemenlik Bulvarı Sazova girişinden hareket ederek yurttaşları Ulus Meydanı ve Alaadin Parkı'na ulaştıracak.