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Eskişehir yerel haberleri: Yüzme keyfi Tepebaşı'nda

Yerel Haberler

Eskişehir yerel haberleri: Yüzme keyfi Tepebaşı'nda

Eskişehir haber... Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi 2022 Yaz Dönemi eğitimleri tamamlarken, 8 hafta süren eğitimlere katılan bin 500 çocuğa katılım belgeleri takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi 2022 Yaz Dönemi eğitimleri tamamlarken, 8 hafta süren eğitimlere katılan bin 500 çocuğa katılım belgeleri takdim edildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın sıklıkla dile getirdiği, "Tepebaşı bölgesinde başta çocuklar olmak üzere yüzme bilmeyen kalmayacak" sözü gerçek oluyor. Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi, engelli dostu bir tesis olarak uzman ekibi ile engelliler için su sporlarını ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. Bu çerçevede düzenlenen ve 8 hafta süren 2022 yaz dönemi eğitimleri tamamlandı. Kursu başarı ile tamamlayan 2004-2017 arası doğumlu bin 500 çocuğa katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim süresince uzman eğitmenler gözetiminde yüzme öğrenen çocuklar mutluluğunu ifade ederken, veliler de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Tepebaşı su Yerel Haberler

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