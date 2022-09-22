Eskişehir yerel haberleri: Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Odunpazarı'nda Başlıyor

Gelen Eskişehir haberine göre Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 26 Eylül -2 Ekim 2022 tarihleri arasında Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 26 Eylül -2 Ekim 2022 tarihleri arasında Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Odunpazarı Belediyesi Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, iki yıl süren pandemi yasaklarından sonra 26 Eylül pazartesi günü yeniden Eskişehirliler ile buluşacak.

Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ne biri yabancı olmak üzere toplam 10 sanatçı katılıyor. 26 Eylül pazartesi günü saat 13.00'te Adalar Migros önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak festivalin açılış töreni saat 14.00'te Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Açılış sonrasında saat 16.00'da sevilen müzik grubu "Soup Opera" konser verecek.

Festival kapsamında 28 Eylül çarşamba günü Arasta Çarşısı'nda topaç çevirme etkinliği, 1 Ekim cumartesi günü ise "Tornet Etkinliği" düzenlenecek. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 2 Ekim pazar günü saat 13.00'te yapılacak ağaç dikim etkinliği ardından saat 17.00'de çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılacak eserlerden oluşacak serginin açılışı ile son bulacak.

Festivalde ayrıca dans gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek; Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin asistanlığında, hazırlanan masalarda vatandaşlar da ahşaba şekil verebilecek.