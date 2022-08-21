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Eskişehir yerel haberleri | Turistlerin hafta sonu tercihi Eskişehir

Eskişehir yerel haberleri | Turistlerin hafta sonu tercihi Eskişehir

Yerel Haberler

Eskişehir haberler... Eskişehir, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, esnafların masa ve sandalyelerini kaldırımlara taşımaları nedeniyle vatandaşlara adım atacak yer kalmıyor.

Eskişehir, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, esnafların masa ve sandalyelerini kaldırımlara taşımaları nedeniyle vatandaşlara adım atacak yer kalmıyor.

Hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere yurtiçi ve yurt dışından gelen turistlerle Eskişehir caddeleri, öğle saatlerinden itibaren kalabalıklaşıyor. Genellikle Eskişehir'in işlek bölgelerinden olan Hamamyolu ve Doktorlar Caddesi üzerinde vakit geçirmek isteyenler, alışverişlerini yaparak kentin gözde mekanlarına akın ediyor. Durumdan faydalanan esnaf ise masa ve sandalyelerini kaldırımlara taşıyarak, Eskişehirlilere adım atacak yer bırakmıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

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