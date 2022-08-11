Eskişehir yerel haberleri: Tepebaşı Belediyesi'nin Kent Genelinde Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor.Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları Çukurhisar Mahallesi,Fatih Caddesi, Çamlıca Mahallesi,İşçi Sokak, Güllük Mahallesi,Yüzügüllü ve Kırımlılar Sokak, muhtelif sokaklar ile Ayfer Sokak'ta sürüyor.

Kilit taş, bordür, karo ve kaldırım çalışmaları ise Bahçelievler Mahallesi, Karadere Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Baldan ve Kürşat Sokak, Güllük Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yüce Sokak'ta devam ediyor.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Güllük, Çukurhisar, Yarımca Mahallelerinde yapılıyor. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Belediye yetkilileri de üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini söyledi.