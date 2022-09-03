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Eskişehir yerel haberleri | Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Amasra'da

Yerel Haberler

Eskişehir yerel haberleri | Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Amasra'da

Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Amasra Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Şehir Festivali’nde sahne aldı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Amasra Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Şehir Festivali'nde sahne aldı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, ülke genelinde verdiği konserler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Orkestra son olarak Amasra Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Şehir Festivali kapsamında sahne aldı. Şefliğini Simay Pala'nın üstlendiği konserde orkestra, seslendirdiği eserler ile büyük beğeni topladı. 46 öğrencinin sahne aldığı konserde Caravan, Chamambo, Çiçeklerin Valsi ve Kar Fırtınası isimli eserler seslendirildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, konser sonunda İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Koordinatörü Kaan Kıran'a, Şef Simay Pala'ya, öğrenciler ve eğitmenlere, festivale renk kattıklarını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tepebaşı gençlik Amasra Çocuk Yerel Haberler

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