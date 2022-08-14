Eskişehir haberi... Tepebaşı Belediyesi Dobriçka ile Kardeş Şehir Oldu

Eskişehir haberlerine göre Tepebaşı Belediyesi, Bulgaristan’ın Dobriç iline bağlı Dobriçka ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Bulgaristan'ın Dobriç iline bağlı Dobriçka ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye başkan yardımcısı ve meclis üyelerinden oluşan sekiz kişilik heyet ile daveti üzerine Dobriçka Belediyesi'ni ziyaret etti.

Tarihi belediye binasında yapılan görüşmede Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarından örnekler vererek, "Tepebaşı Belediyesi olarak genel belediyecilik hizmetleri dışında sürdürülebilir çevre politikaları ile sağlıklı nesiller için projeler geliştiriyoruz. Kentimizin gelişimi için uluslararası iş birliklerine ve bu çerçevede sosyo-kültürel çalışmalara önem veriyoruz. Bu projelerimizi kardeş şehir olduğumuz Dobriçka Belediyesi ile de yapacağız. Buna inanıyoruz" diye konuştu.

Dobriçka Belediye Başkanı Sonya Georgieva ise uzun süredir Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olma çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, "Bundan sonra Ahmet Başkan ve iki belediyenin uzman personeli ortak projeler yapacak. Bunları birlikte harekete geçireceğiz. İki ilçenin kardeşliğinin iki ülkenin gelişimine de önemli katkı verecektir. Çok mutluyuz" dedi.

Buluşma, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.