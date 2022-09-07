Eskişehir yerel haberleri | Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Zabıta Personeline 196. Yıl Kutlaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yılı dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelini kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yılı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç, zabıta personeli ile selamlaşarak sohbet etti.

"ZABITAMIZ, BELEDİYEMİZİN VİTRİNİDİR"

Başkan Ataç, zabıta personeline hitaben, "Ben her zaman söylerim; zabıtamız belediyemizin vitrinidir. Vatandaşımız ile sürekli temas halindesiniz ve önemli bir iletişim yolusunuz. Dışarıda bizleri siz temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Ağız tadıyla görevlerimizi yerine getirelim. Bölgemize daha iyi hizmetler verelim. Esnaflarımıza yardımcı olalım. Hatalı bir durum varsa ikaz ile yönlendirelim. Çok şükür bölgemizde sakinlik, sükunet var. Bunda sizin büyük payınız var. Gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Belediye olarak vatandaşlarımız ile bir bütün olmaya, geleceğe emin adımlar ile yürümeye devam edeceğiz. Bu süreçte sizlere de çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü personeli de Başkan Ataç ve Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş'a teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.