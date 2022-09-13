Eskişehir yerel haberleri... Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi'nde Güz Dönemi Atölye Kayıtları Başladı

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, güz dönemi hazırlıklarına başladı. Emek Gençlik Merkezi, Güz Dönemi Atölyeleri için kayıtlar başladı.

Odunpazarı Belediyesi, öğrencilere ve velilerine destek olmak için çeşitli branşlarda atölyeler düzenliyor. Belediye son olarak, Emek Gençlik Merkezi'nde Güz Dönemi Atölyeleri açtı. 2,3,4'üncü sınıf için Matematik, Türkçe; 5,6,7'nci sınıflar için Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi; 9'uncu sınıflar için Matematik, Tarih, Biyoloji ve Edebiyat atölyeleri ile bağlama atölyesi açılacak. Ücretsiz olan atölyelerde, kontenjan sınırlaması bulunmuyor.

Emek Gençlik Merkezi Atölyelerine katılmak isteyenler, 23 Eylül cuma gününe kadar Emek Mahallesi Şanlıer Sokak No: 7 Kat: 2 adresinde bulunan Emek Gençlik Merkezi'ne giderek kayıt yaptırabilecek. Atölyeler ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0 (222) 250 05 52 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.