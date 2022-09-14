Eskişehir yerel haberleri... Kadın Belediye Başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükereşen'i Ziyaret Etti

Eskişehir haberi: “Kentlere Dokunan Kadınlar” söyleşisine katılmak üzere Eskişehir’e gelen kadın belediye başkanları ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Büyükerşen, “Kadınların yönetimlerde yer alması çok önemli. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum” dedi.

"Kentlere Dokunan Kadınlar" söyleşisine katılmak üzere Eskişehir'e gelen kadın belediye başkanları ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükerşen, "Kadınların yönetimlerde yer alması çok önemli. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" dedi.

Odunpazarı Kent Konseyi'nin düzenlediği ve moderatörlüğünü CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un yaptığı "Kentlere Dokunan Kadınlar" söyleşisine katılmak üzere Eskişehir'e gelen kadın belediye başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti.

Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve CHP Adana Milletvekili Bulut'un yanı sıra Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleri Mustafa Önder ve Nuray Akçasoy ile Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da katıldı.

Büyükerşen ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Yerel yönetimlerde de bunun en güzel örnekleri sizlersiniz. Kadınların yönetimlerde yer alması çok önemli. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum" dedi.