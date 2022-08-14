Eskişehir yerel haberleri... Eskişehir'de 'Gece Gözlem Etkinliği' Düzenlendi

Eskişehir haberi: Çocuklar ve gençlerin bilime ve uzaya erken yaşta ilgi duymaları amacıyla hizmet veren Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Eskişehir Astronomi Topluluğu, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile ortaklaşa 'Gece Gözlem Etkinliği' düzenledi.

Çocuklar ve gençlerin bilime ve uzaya erken yaşta ilgi duymaları amacıyla hizmet veren Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Eskişehir Astronomi Topluluğu, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile ortaklaşa 'Gece Gözlem Etkinliği' düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in "Gelecek Eskişehir'den geçecek" sözünden yola çıkılarak kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 10 yıldır hizmet veren Bilim Deney Merkezi, düzenlediği etkinlikler ile bilim meraklılarını buluşturmaya devam ediyor. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen ve her yaştan yaklaşık 1850 bilimseverin katılım gösterdiği 'Gece Gözlem Etkinliği' yoğun ilgi gördü. Saat 21.00'de Uygar Mitat'ın astronomi fotoğrafçılığı ile başlayan etkinlik uzman astronomların anlatımları, soru cevap bölümü ile devam etti. Sunumlar sonrası teleskoplarla Satürn, Ay ve Jüpiter gözlemleri gerçekleştirildi. Her yaştan katılımcı, teleskoplar ile gökyüzünde yolculuğa çıkma fırsatı yakaladı.

Yıldızları ve ayı ilk kez bu kadar yakından gördüklerini ifade eden ebeveynler, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi sayesinde çocukların bilime olan ilgilerinin arttığını belirtti. Bilime verdiği değer ve Eskişehir'e kazandırdığı merkezler nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden katılımcılar, yapılan etkinliklerin her yaştan bilim meraklısına kazanımlar sağladığını belirtti.