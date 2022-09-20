Eskişehir yerel haberleri... Eskişehir Büyükşehir, Zihinsel Engelli Bireyleri Trafik Eğitim Parkı'nda Konuk Etti

Eskişehir haberlerine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet alan bireylere yönelik “Acil Durumlar Farkındalık Gezisi” düzenledi. Zihinsel engelli bireyler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde görevli uzman trafik polisleri tarafından Trafik Eğitim Parkı’nda misafir edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet alan bireylere yönelik "Acil Durumlar Farkındalık Gezisi" düzenledi. Zihinsel engelli bireyler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli uzman trafik polisleri tarafından Trafik Eğitim Parkı'nda misafir edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, çalışmalarına devam ediyor.

Merkezden faydalanan engelli bireyler, atölyeler, spor aktiviteleri ve gezi programları ile verimli ve keyifli vakit geçirirken, aileler de psiko-sosyal destek programları ve çeşitli seminerler ile güçlendiriliyor. Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Acil Durumlar Farkındalık Gezisi" kapsamında zihinsel engelli bireyler, Trafik Eğitim Parkı'na gitti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli uzman trafik polisleri tarafından zihinsel engelli bireylere teorik ve pratik temel trafik kuralları eğitimi verildi. Eğitici ve eğlenceli bir gün geçiren bireyler, trafikte yaya ve araçların nasıl davranması gerektiği ve özellikle yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirildi.