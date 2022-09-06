Eskişehir yerel haberleri | Eskişehir Büyükşehir'den Ailelere Bir Destek Daha

Eskişehir yerel yerel haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), yeni eğitim yılının başlamasına günler kala ekonomik olarak zorlanan ailelere destek amacıyla çocuklara yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlattı. Yoğun ilgi gören projeden lise son sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere tüm çocuklar faydalanabiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), yeni eğitim yılının başlamasına günler kala ekonomik olarak zorlanan ailelere destek amacıyla çocuklara yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlattı. Yoğun ilgi gören projeden lise son sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere tüm çocuklar faydalanabiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşlara destek amaçlı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, son olarak yeni eğitim yılı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından hayata geçirilen proje ile kent merkezinin yanı sıra ESMEK kurs merkezlerinin bulunduğu ilçelerde de çalışma yapılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli uzman personelin gerçekleştirdiği saç kesimi, İnönü ilçesinden başladı. ESMEK İnönü Eğitim Merkezi'nde yapılan ücretsiz saç kesimine çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde de hayata geçirilen proje büyük ilgi gördü. Devam eden proje kapsamında 7 Eylül'de ESMEK Alpu ve ESMEK Emek Eğitim Merkezi'nde saat 10.00-16.00 saatleri arasında, 8 Eylül'de ESMEK Beylikova Eğitim Merkezi'nde saat 10.00-16.00 saatleri arasında, 9 Eylül ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi'nde 10.00-16.00 saatleri arasında çocuklara ücretsiz saç kesimi hizmeti planlandı.