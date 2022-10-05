Eskişehir yerel haberleri: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Düzenlediği Ücretsiz Spor Okullarında Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve geleceğin yıldızlarına kendilerini keşfetme imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kayıtlar 5-7 Ekim arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Tesisleri’nde düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve geleceğin yıldızlarına kendilerini keşfetme imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kayıtlar 5-7 Ekim arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Tesisleri'nde düzenlenecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın her yıl düzenlediği ücretsiz spor okulları yeni dönemi başlıyor. Her yıl sporun birçok branşında çocuklara kendilerini keşfetme imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi tesislerinde voleybol, futbol, basketbol, hentbol, halk oyunları, hareket eğitimi, taekwondo ve dans branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler verilecek. Yaz döneminde 900 sporcunun eğitim aldığı spor eğitimlerinde yeni dönemde de 6-14 yaş arası çocuklar eğitim görecekler.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri 5-7 Ekim arasında yapılan kayıtlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin kendilerine Osmangazi Spor Sahası'nın 0222 224 14 10, Büyükşehir Spor Merkezi'nin 0222 502 23 91 ve Şirintepe Spor Merkezi'nin 0222 335 95 07 numaralı telefonlarından ulaşabileceklerini belirttiler.