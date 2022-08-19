Eskişehir yerel haberleri... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Açık Hava Sinema Geceleri, Sezonu Sivrihisar'da Kapattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde geleneksel hale getirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri", Sivrihisar ilçesinde yapılan son gösterimle tamamlandı. Vatandaşların büyük ilgisiyle gerçekleşen gösterimlerle, 12 ilçede binlerce vatandaş yaz akşamlarında nostaljik sinema keyfi yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, gelenekselleştirdiği "Açık Hava Sinema Geceleri" ile sinema salonlarının bulunmadığı 12 kırsal ilçede film gösterimleriile nostaljik yazlık sinema keyfini vatandaşlarla buluşturdu.

"Aykut Enişte 2" filminin ilçe meydanlarında vatandaşlarla buluşturulduğu etkinliğin gösterimi, Eskişehir'in kırsal ilçeleri olan Günyüzü, Mihalıççık, Alpu, İnönü, Seyitgazi, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Han ilçesinden sonra Sivrihisar'da gerçekleştirildi. Sezonu Sivrihisar'da kapatan etkinlik bu yıl da binlerce izleyici ile buluştu.

Sivrihisar'da ilçe sakinleri hep birlikte sinema keyfi yaşarken, etkinlikte Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından izleyicilere gazoz ve mısır ücretsiz olarak ikram edildi.