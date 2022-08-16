Eskişehir yerel haberleri | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençleri Doğada Gökyüzü ile Buluşturdu

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile yılın en önemli gök olaylarından biri olan ‘Perseid Meteor Yağmuru’nu vatandaşlar ile buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile yılın en önemli gök olaylarından biri olan 'Perseid Meteor Yağmuru'nu vatandaşlar ile buluşturdu.

Gençlerin yanı sıra gençlik merkezi gönüllüleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü üyesinin yer aldığı 400 kişi, gökyüzündeki şöleni büyük heyecanla takip etti.Kamp çadırlarını, sandalyelerini ve kamp malzemelerini alana kuran gençler, gece boyunca en önemli gökyüzü olaylarından olan ve gökyüzünde muhteşem bir gösteriye dönen meteor yağmurunu telefon ve fotoğraf makinaları ile kaydederek ölümsüzleştirdiler.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden gençler, "Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. Çok özel bir etkinlik oldu. Gökyüzü şölenini takip etme şansı yakaladık." dediler.