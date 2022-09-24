Eskişehir yerel haberi: Vali Kızılkaya, TMO Eskişehir Başmüdürü Hasçuhadar ile bir araya geldi
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Gelen Eskişehir haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.
Vali Kızılkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar'ı makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette TMO'nun Bilecik ilindeki faaliyetleri görüşülerek, Vali Kızılkaya çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Başmüdür Hasçuhadar'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel