Eskişehir yerel haberi: Tepebaşı'nda Otel İşletmecileri Eğitim Katılım Belgelerini Aldı

Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi kapsamında turizm sektörü ve oteller için verilen eğitimlere katılan işletmelere, eğitim katılım belgeleri verildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'nin turizm sektörü ve otelleri ele alan ilk modeli tamamlandı. Sürdürülebilir Otelcilik eğitimlerine katılan işletmelere düzenlenen törenle katılım belgeleri teslim edildi. Belediye'nin Encümen Salonu'ndaki etkinliğe; Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra 13 işletme temsilcisi ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"2003 yılında Tepebaşı'nın planlarını yaparken, Fabrikalar bölgesinde özel bir plan hazırladık. Hizmet sektörlerini, turizm ve hizmet sektörünü ön plana alan bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün baktığımızda, Eskişehir'in önemli bir merkezi haline geldi. 1999 öncesinde şehrimize gelen bir iş insanı ya da turist, sadece gündüzü Eskişehir'de geçirip konaklama için Bursa'ya gidiyordu. Konaklama, turizm adına çok ciddi bir sıkıntı vardı. Bu planlamayı da özellikle konaklama, yeme-içme, alışveriş, eğlence gibi sektörlere yer vererek yaptık. Neticede planımızın hayata geçmesi ile birlikte Tepebaşı'nın gelişimi de olabildiğince en iyi şekilde gerçekleşti. Aynı zamanda içinde Tepebaşı Belediyesi, bir taraftan da yenilenebilir enerji konusuna yöneldi. Bu konuda da örnek çalışmaları ve projeleri oldu. Bu projelerden biri de Sürdürülebilir İşletmeler Projesi oldu. Bu proje kapsamında da ilk olarak turizm ve sektöründen başlayarak çeşitli eğitimler gerçekleştirdik. Eğitimlerin başlamasıyla da sizlerden iyi haberleri alıyorum."

İşletmeci temsilcileri, eğitimin kendileri için verimli geçtiğini belirterek Tepebaşı Belediyesi ve ekibine teşekkür etti.