Eskişehir yerel haberi | Tepebaşı Belediyesi'nden Kreş Çalışanlarına 'Okula Uyum' Eğitimi Yerel Haberler Gelen Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi’nin çocuk merkezlerinde görevli personeline, Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından “okula uyum ve öğretmenin bir günü konulu” eğitim verildi. Tepebaşı Belediyesi'nin çocuk merkezlerinde görevli personeline, Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından "okula uyum ve öğretmenin bir günü konulu" eğitim verildi. Tepebaşı Belediyesi'nin personeline yönelik sürdürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen "okula uyum ve öğretmenin bir günü" konulu eğitim çalışması, Özdilek Sanat Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Serap Erdoğan, kreş çalışanlarına önemli bilgiler aktardı. Etkinlik, çalışanlardan gelen soruları Erdoğan'ın yanıtlaması ile sona erdi. Kaynak: ANKA / Yerel Tepebaşı Yerel Haberler

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