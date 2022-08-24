Eskişehir yerel haberi... Eskişehirspor Altyapısından Başkan Kurt'a Teşekkür Ziyareti

Eskişehir haberi: Eskişehirspor altyapısı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Sporcular, Başkan Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Eskişehirspor altyapısı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Sporcular, Başkan Kurt'a kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Eskişehirspor altyapısı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Eskişehirspor Başkan Yardımcısı ve Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı Selim Demircioğlu, Gençlik Gelişim Koordinatörü Serdal Eroy, İdari Koordinatör Mevlüt Gün, altyapı hocaları Murat Kola, Yiğit Cumalı, Özkan Avcı, Sabri Birlik ve altyapıdan futbolcular ile Odunpazarıspor Başkanı Adnan Evren Olcay katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Eskişehirspor Başkan Yardımcısı ve Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı Selim Demircioğlu, Başkan Kurt'a Eskişehirspor'un altyapısı hakkında bilgi verdi. Başkan Kurt'un Eskişehirspor'un ve altyapısının her zaman yanında olduğunu söyleyen Demircioğlu, Kurt'a Eskişehirspor'a verdiği destek için teşekkür etti. Demircioğlu ve arkadaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehirspor ve altyapısının yanında olduklarını söyledi.