Eskişehir yerel haberi | Eskişehirli Tarım İşçisi Kadınlar İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Fransa Ankara Büyükelçiliği'nin proje çağrısıyla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM), 'Kadın Sağlığı' projesinin ikincisi için işbirliği protokolü imzaladı.

Büyükelçilik'in proje çağrısıyla; 2021 yılında kentte çalışan tarım işçisi kadınların 'Kadın Sağlığı' konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla artırılmasını hedefleyen proje, ikinci kez hibe aldı. Protokol; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve MUDEM Genel Koordinatörü İlker Güney arasında imzalandı. İmza törenine, Fransa Ankara Büyükelçiliği temsilcileri de katıldı.

Proje kapsamında; kadınlar için sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenlenecek. 9 ay sürecek olan eğitimler kapsamında, Alpu ilçesinden 70 Türk tarım işçisi ile Eskişehir merkezindeki 70 yabancı uyruklu tarım işçisi kadın ve eşleri eğitime katılacak.