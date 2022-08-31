Eskişehir yerel haberi | Eskişehirli Sanatseverlerden Kurtuluş Konserine Büyük İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenleyeceği konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Gişeler önünde kuyruk oluşurken, yoğunluk gün boyu devam etti.

Türkiye'nin en genç ve başarılı senfoni orkestralarından biri olarak gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2022-2023 sezonunu özel bir konserle açıyor.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen "Eskişehir'in Kurtuluşu Özel Konseri" davetiyeleri, İkieylül Caddesi üzerindeki Turgut Özakman Gişesi'nde sanatseverlere sunuldu.

2 Eylül Cuma saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konser ile Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılında yeni sezonun ilk konserine çıkmış olacak.

Eskişehir'in kurtuluş gününe özel ücretsiz gerçekleştirilecek konserin davetiyelerinden almak için kuyruğa giren vatandaşlar kuyruk oluştururken, yoğunluk gün boyu devam etti.

Senfoni Orkestrası'nın konserlerini bu sezonda da heyecanla beklediklerini belirten vatandaşlar, "Eskişehir'imizin kurtuluşunun 100. yılında bu özel konseri kaçırmak istemedik. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Şehrimizin kurtuluşunun 100. yılı şimdiden kutlu olsun" dediler.