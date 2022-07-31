Eskişehir yerel haberi... Eskişehir'de Usta Fotoğrafçılar Deneyimlerini Paylaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı 'Ustalardan Fotoğrafçılık ve Sanat Söyleşisi' kapsamında, usta fotoğrafçılar deneyimlerini paylaştı.

EBB Gençlik Merkezi, Eskişehir Sanat Derneği ile Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen söyleşi, Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Söyleşiye ulusal ve uluslararası bir çok yarışmada ödül alan, son olarak da Kırkpınar güreşlerinin duayen fotoğrafçısı olarak, 'Altın Kemer' ile ödüllendirilen İlyas Göçmen ve Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü'nün kurucusu Barış Kerim Cesur katıldı. Fotoğrafçılıkta yaşadıkları olayları, fotoğraf kültürünü ve deneyimlerini aktaran usta isimler, söyleşide bir de sunum yaptı.

Fotoğraf tutkunlarının merak ettiği sorulara yanıt bulduğu söyleşi sonunda Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından İlyas Göçmen ve Barış Kerim Cesur'a etkinliğe verdikleri katkı nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.