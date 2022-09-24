Eskişehir yerel haberi: Eskişehir'de havalar birden soğudu boza satışları arttı Yerel Haberler Eskişehir haberi... Eskişehir'de keskin bir şekilde soğuyan havalar, boza satışlarını arttırdı. Eskişehir'de keskin bir şekilde soğuyan havalar, boza satışlarını arttırdı. Eskişehir'de hava yaklaşık 10 derece birden soğudu. Özellikle son üç gündür vatandaşlar soğuğu deyim yerindeyse iliklerinde hissediyor. Birden soğuyan havalardan kaçanlar, dumanı üstünde bozalarla içini ısıtıyor. Bazı bozacılar önünde kuyruk oluşurken, esnaf satışlardan memnun. Bardağı 7,5 liradan satılan bozanın litresi ise 32 liradan müşteriye sunuluyor. Tarçınla tüketilen geleneksel lezzetin, havaların daha da soğumasıyla sayılarının artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Yerel Haberler

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