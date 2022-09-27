Eskişehir'de bu ilçede arıtılmış içme suyu bedava

Eskişehir Beylikova Belediyesi tarafından yapılan sebil sayesinde vatandaşlar arıtma sisteminden geçirilen içme suyuna para vermiyor.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından başlatılan içme suyu projesinde vatandaşın yüzü güldü. İlçede kapalı pazar alanında bulunan çeşmeye arıtma sistemi yaptıran Başkan Alp, kaliteli su elde edilmesini sağladı. Uzmanlar tarafından yapılan kontrol sonrasında içmede sakınca görülmeyen çeşme vatandaşların hizmetine açıldı. İlçede içme suyuna para vermeyen vatandaşlar çeşmeden doldurdukları suları evlerinde gönüllerince rahatlıkla içebiliyor. İçme suyunun elde edilmesinin ardından vatandaşların diğer çeşmelerde de uygulanmasını istediği projeye Başkan Alp, kayıtsız kalmadı. İlçede bulunan diğer çeşmelerle ilgili de içme suyuna dönüştürülmesi için proje başladı.

Vatandaşların yapılan projeden memnun olduğunu dile getiren Başkan Özkan Alp, "İlçemize yenilikleri getirmeye devam ediyoruz. Önce susuz olan tarlalarımız sulak durumuna getirdik. Binlerce dönüm tarlamızı suladık, verimi arttırdık. Şimdide yaptığımız çalışma sonrasında ilçemizde ki bir çeşmemize arıtma sistemini kurduk. Arıtma sistemi ardından incelettiğimiz sular 'Kalabak' suyu ayarında olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın kullanıma açtık. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun kaldı. Diğer çeşmelerde de aynısını istedi. Bizde bu konu hakkında çalışmalara başladık. İlerleyen süreçte diğer çeşmelerden de rahatlıkla içme sularını temin edebilecekler. Artık ilçede içme suyuna para verme dönemi bitti. Vatandaşı bu yükten kurtardık" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel